Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 «прильотів»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нічний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 «прильотів»
Вночі ворог завдав ударів по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя
фото з відкритих джерел

Загалом зафіксовано 16 прильотів, інформація щодо постраждалих уточнюється

Вночі ворог завдав ударів по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя та поблизу обласного центру. Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

 Окупанти атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.

«Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються», – повідомив він.

Жителів закликали не нехтувати правилами повітряної тривоги і нерозголошення інформації.

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі вже чули вибухи, в обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони. 

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час ворожого обстрілу Запорізької області загинула жінка з двома дітьми
Від російських обстрілів на Запоріжжі загинула жінка з двома дітьми
Сьогодні, 00:25
Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО
Вибухи у Запоріжжі: відомі перші подробиці
Вчора, 21:34
У області лунали сирени 
У Запоріжжі чутні вибухи 
Вчора, 20:34

Події в Україні

Нічний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 «прильотів»
Нічний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 «прильотів»
Окупанти обстріляли Кам'янку: п'ятеро загиблих
Окупанти обстріляли Кам'янку: п'ятеро загиблих
Українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні
Українська авіація вдарила по ППО окупантів в Херсоні
Окупанти ракетами вдарили по центру Харкова (відео)
Окупанти ракетами вдарили по центру Харкова (відео)
Посольство США радить американцям не їхати в Україну на Рош га-Шана
Посольство США радить американцям не їхати в Україну на Рош га-Шана
З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера
З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
382K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
75K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
61K
У кількох областях прогриміли вибухи
28K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
27K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
16K
Мовний скандал. Київський університет відреагував на заяву науковця про «утиски» російської

Новини

Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49
Якими є головні проблеми російської армії: дані The Economist
Вчора, 17:25

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту