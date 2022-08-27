Нічний удар по Запоріжжю: зафіксовано 16 «прильотів»

Загалом зафіксовано 16 прильотів, інформація щодо постраждалих уточнюється

Вночі ворог завдав ударів по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя та поблизу обласного центру. Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Окупанти атакували об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.

«Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються», – повідомив він.

Жителів закликали не нехтувати правилами повітряної тривоги і нерозголошення інформації.

Нагадаємо, вчора у Запоріжжі вже чули вибухи, в обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювала система протиповітряної оборони.