Нічний обстріл Харкова: якими ракетами і звідки вгатили окупанти

Руйнувань зазнали адмінбудівлі, житлові будинки, історична будівля, турагентство

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ракетного удару по Харкову у ніч на 27 серпня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Так, близько 2:10 військові країни-агресора нанесли черговий ракетний удар по центральній частині Харкова. Внаслідок обстрілу в Основ‘янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Поранено місцеву мешканку. Руйнувань зазнали торгівельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи.

Близько 3:00 ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі Харкова.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

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«За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.