Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічний обстріл Харкова: якими ракетами і звідки вгатили окупанти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: якими ракетами і звідки вгатили окупанти
У Харкові серйозні руйнування внаслідок обстрілу
фото: Харківська обласна прокуратура

Руйнувань зазнали адмінбудівлі, житлові будинки, історична будівля, турагентство

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ракетного удару по Харкову у ніч на 27 серпня. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Так, близько 2:10 військові країни-агресора нанесли черговий ракетний удар по центральній частині Харкова. Внаслідок обстрілу в Основ‘янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Поранено місцеву мешканку. Руйнувань зазнали торгівельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи.

Близько 3:00 ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі Харкова.

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

5 фото
На весь екран

«За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Читайте також: Нічний удар по Харкову: «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото)

 

Теги: Харків обстріл прокуратура кримінал війна росія Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті ворожого удару постраждав будинок купця Адама Піотровського у Харкові
Нічний удар по Харкову: «прильоти» в історичну будівлю і школу (фото)
Сьогодні, 07:30
У Харкові пролунали вибухи
Окупанти ракетами вдарили по центру Харкова (відео)
Сьогодні, 02:26
У Харкові прозвучали вибухи
У Харкові прозвучали вибухи (відео)
25 серпня, 04:24

Події в Україні

Нічний обстріл Харкова: якими ракетами і звідки вгатили окупанти
Нічний обстріл Харкова: якими ракетами і звідки вгатили окупанти
Окупанти катують працівників Запорізької АЕС перед візитом МАГАТЕ
Окупанти катують працівників Запорізької АЕС перед візитом МАГАТЕ
Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото)
Журналістка забронювала у Криму номер на прізвище Залужного і розвеселила мережу (фото)
Окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати вибухи на військових об’єктах
Окупаційна адміністрація Криму наказала засекречувати вибухи на військових об’єктах
Загрози з боку Білорусі. Розвідка повідомила про реальну небезпеку
Загрози з боку Білорусі. Розвідка повідомила про реальну небезпеку
Британська розвідка назвала причину активізації окупантів під Донецьком
Британська розвідка назвала причину активізації окупантів під Донецьком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
У кількох областях прогриміли вибухи
60K
Алієв і Токаєв показали Путіну «денацифікацію» (відео)
35K
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
20K
З’явилися свіжі супутникові знімки Антонівського моста після ударів ЗСУ
19K
«У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
18K
Лукашенко спробував виправдатися за цинічне побажання «мирного неба» Україні (відео)

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
Вчора, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
Вчора, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
Вчора, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
Вчора, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
Вчора, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту