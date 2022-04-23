Обстріл Харкова: серед поранених жінка і троє поліцейських (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу

23 квітня російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Коли на місце обстрілу приїхали поліцейські, вони почали допомагати з транспортуванням пораненої жінки. Проте російські окупанти відкрили повторний вогонь по вказаній місцевості. Внаслідок цього зазнали поранень троє правоохоронців.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні російські окупанти обстріляли Харків, внаслідок чого четверо людей поранено.

22 квітня військові РФ знову обстріляли Харків ракетами. Ракети вразили найбільший торговий центр міста.

За добу 22 квітня російські окупанти здійснили 56 обстрілів Харківської області.