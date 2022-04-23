Окупанти накрили «Ураганами» завод у Харкові (фото)

В одному районі Харкова під обстріл потрапили завод і підприємство

У суботу, 23 квітня, близько 12 години російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» завод у Холодногірському районі Харкова. Ворожий обстріл призвів до часткового пошкодження заводу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Крім того, близько 12:30 окупанти відкрили вогонь по одному з підприємств, розташованому у цьому ж районі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Як повідомлялося, 23 квітня російські військові здійснили артилерійський обстріл Київського району Харкова. Внаслідок обстрілу отримала поранення 62-річна жінка і троє поліцейських. Пошкоджено торговий центр та житлові будинки поблизу.

22 квітня військові РФ обстріляли Харків ракетами. Ракети вразили найбільший торговий центр міста.

За добу 22 квітня російські окупанти здійснили 56 обстрілів Харківської області.