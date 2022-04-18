У Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню відомого шеф-кухара
Постраждали четверо співробітників
У Харкові російські військові ракетою знищили благодійну кухню, пов'язану з іменем відомого шеф-кухара Хосе Андресом. Про це повідомляє CNN.
За словами генерального директора некомерційної кухні Нейта Мука, під час вибуху постраждали четверо співробітників.
Російські окупанти влучили в приміщення кухні ракетами.
Гендиректор проекту додав, постраждалі співробітники почуваються добре. Зараз команда ресторану переміщує всі харчові продукти та непошкоджене обладнання в інше місце.
Нагадаємо, 18 квітня у Харкові під обстрілами загинули люди.
За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район міста Харкова.Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.