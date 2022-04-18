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    У Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню відомого шеф-кухара

    У Харкові рашисти знищили проект відомого шеф-кухара, який допомагав нужденним&nbsp; - У Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню відомого шеф-кухара
    У Харкові рашисти знищили проект відомого шеф-кухара, який допомагав нужденним 
    фото: УНІАН

    Постраждали четверо співробітників

    У Харкові російські військові ракетою знищили благодійну кухню, пов'язану з іменем відомого шеф-кухара Хосе Андресом. Про це повідомляє CNN.

    За словами генерального директора некомерційної кухні Нейта Мука, під час вибуху постраждали четверо співробітників.

    Російські окупанти влучили в приміщення кухні ракетами.

    Гендиректор проекту додав, постраждалі співробітники почуваються добре. Зараз команда ресторану переміщує всі харчові продукти та непошкоджене обладнання в інше місце.

    Нагадаємо, 18 квітня у Харкові під обстрілами загинули люди.

    За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район міста Харкова.Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

    Теги: Харків росія війна
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    У Харкові окупанти знищили гуманітарну кухню відомого шеф-кухара