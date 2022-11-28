Обстріли Нової Каховки: міський голова розповів, що задумали рашисти

Окупанти знімають кіно і розповідають, які руйнування роблять українські війська

Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, повідомив, що за останні три-чотири дні місто зазнало значних руйнувань. Про це він розповів в етері «Еспресо».

«Ситуація у Новій Каховці непроста. Всі ті, хто пішов на зраду та співпрацював з окупантами, більшість з них виїхала, втекла за допомогою своїх «господарів», яким вони продали свої душі. Збільшилася кількість російських окупаційних військ, які розташовані по приватних житлових будинках різних районів, особливо у найближчих населених пунктах сільської місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро», – прокоментував міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко зазначив, що у самому місті дуже складно, з'явилася велика кількість руйнувань за останні три-чотири дні.

«Я беру на себе відповідальність, стовідсоткову гарантію, що це справа рук тих, хто перебуває на лівому боці річки, а тоді вони знімають кіно і розповідають, які руйнування роблять українські війська, але це неправда. Тому, що ми знаємо, де розміщені ворожі бойові позиції та що від них прилітає. Такі руйнування є на вулиці Горького, 7 і на Горького, 20, на Букіна 62 та 64, і у стоматполіклініці повиносило вікна, є і прильоти до комунального підприємства, і на філію Херсонгазу – це все у місті відбулося за останні три-чотири дні. Люди практично з будинків не виходять, бояться з'являтися на вулицях, тому що обстріли стали інтенсивніші та ситуація небезпечніша», – розказав Коваленко.

Раніше повідомлялось, що загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів. Також у Центрі національного спротиву закликали місцевих жителів Нової Каховки тимчасово виїхати з міста до його деокупації Збройними силами України.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.