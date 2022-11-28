Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріли Нової Каховки: міський голова розповів, що задумали рашисти

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обстріли Нової Каховки: міський голова розповів, що задумали рашисти
Нова Каховка зазнала значних руйнувань від дій окупантів
фото ілюстративне

Окупанти знімають кіно і розповідають, які руйнування роблять українські війська

Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки, повідомив, що за останні три-чотири дні місто зазнало значних руйнувань. Про це він розповів в етері «Еспресо».

«Ситуація у Новій Каховці непроста. Всі ті, хто пішов на зраду та співпрацював з окупантами, більшість з них виїхала, втекла за допомогою своїх «господарів», яким вони продали свої душі. Збільшилася кількість російських окупаційних військ, які розташовані по приватних житлових будинках різних районів, особливо у найближчих населених пунктах сільської місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро»,  – прокоментував міський голова Нової Каховки.

Володимир Коваленко зазначив, що у самому місті дуже складно, з'явилася велика кількість руйнувань за останні три-чотири дні.

«Я беру на себе відповідальність, стовідсоткову гарантію, що це справа рук тих, хто перебуває на лівому боці річки, а тоді вони знімають кіно і розповідають, які руйнування роблять українські війська, але це неправда. Тому, що ми знаємо, де розміщені ворожі бойові позиції та що від них прилітає. Такі руйнування є на вулиці Горького, 7 і на Горького, 20, на Букіна 62 та 64, і у стоматполіклініці повиносило вікна, є і прильоти до комунального підприємства, і на філію Херсонгазу – це все у місті відбулося за останні три-чотири дні. Люди практично з будинків не виходять, бояться з'являтися на вулицях, тому що обстріли стали інтенсивніші та ситуація небезпечніша», – розказав Коваленко.

Раніше повідомлялось, що загарбники вивезли з Нової Каховки усіх колаборантів. Також у Центрі національного спротиву закликали місцевих жителів Нової Каховки тимчасово виїхати з міста до його деокупації Збройними силами України.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Читайте також: Банкова поставила на місце Медведєва після його закидів про Ялту
Теги: війна обстріл росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська влада адекватності не демонструє 
Рушники за вбитих окупантів: російський чиновник влаштував собі цинічну піар-фотосесію (фото)
Вчора, 15:20
Окупанти тероризують працівників ЗАЕС
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників
Вчора, 18:43
На Запоріжжі ЗСУ пошкодили міст, яким окупанти возили техніку
На Запоріжжі ЗСУ пошкодили міст, яким окупанти возили техніку
Вчора, 19:13

Події в Україні

Рашисти вдарили «Градами» по Херсону: місцеві жителі показали наслідки (відео)
Рашисти вдарили «Градами» по Херсону: місцеві жителі показали наслідки (відео)
Обстріли Нової Каховки: міський голова розповів, що задумали рашисти
Обстріли Нової Каховки: міський голова розповів, що задумали рашисти
Вечірній терор рашистів: Кривий Ріг опинився під обстрілами
Вечірній терор рашистів: Кривий Ріг опинився під обстрілами
У Дніпрі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
У Дніпрі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
Делегація ООН відвідала деокупований Херсон: названо причину візиту
Делегація ООН відвідала деокупований Херсон: названо причину візиту
Нова допомога від НАТО та пропаганда в церквах. П'ять важливих новин 28 листопада 
Нова допомога від НАТО та пропаганда в церквах. П'ять важливих новин 28 листопада 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
85K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
20K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС
12K
Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ
8997
Пристебніться, Китай готується до великого нападу
7945
Фото дня. Літак застряг у лініях електропередач

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту