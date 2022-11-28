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Рушники за вбитих окупантів: російський чиновник влаштував собі цинічну піар-фотосесію (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рушники за вбитих окупантів: російський чиновник влаштував собі цинічну піар-фотосесію (фото)
Російська влада адекватності не демонструє 
фото з відкритих джерел

Глава району РФ «ощасливив» матерів рашистів подарунками

У країні-терористці Росії глава Льговського району в Курській області Сергій Коростелев вирішив пропіаритися на смертях вбитих на війні в Україні окупантах: він подарував матерям ліквідованих рашистів набори рушників. А фотозвітом своєї «благодійності» похвалився публічно. Про це пише російське видання «Подъём».

Після цього чиновникові дорікнули, буцімто, він дискредитує владу країни-агресорки. Мовляв, хотів потурбуватися, та зробив це не так, як передбачає кремлівська методичка. Так висловився губернатор російського регіону Роман Старовойт.

Рушники за вбитих окупантів: російський чиновник влаштував собі цинічну піар-фотосесію (фото) фото 1

В адміністрації Курської області заявили, буцімто «таке халатне ставлення до людей, які пережили непоправну втрату, є неприпустимим» і Коростелев має зробити висновки. Однак здається, що вчинок чиновника демонструє неадекватність цілої російської вертикалі влади.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін звернувся до матерів ліквідованих ворогів та заявив, що, мовляв, якби не стали гарматним м'ясом, то вони все-одно вмерли б від алкоголю.  

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Теги: диктатор путін росія влада чиновник роман

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