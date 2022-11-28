На Запоріжжі ЗСУ пошкодили міст, яким окупанти возили техніку

Загарбники використовували міст для доставки озброєння

Українські захисники пошкодили залізничний міст поблизу Старобогданівки у Запорізькій області. Це один із шляхів, яким окупанти возили техніку на війну. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведені.

«Поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області Силами оборони пошкоджено залізничний міст, який використовували окупанти для доставки озброєння та військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області обговорюють план втечі до Росії, а колаборанти тероризують місцевих медиків.

Нагадаємо, раніше Федоров розповідав, що в окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі.

Триває 278-ма повномасштабної війни Росії проти України. Ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних об’єктах. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України. Зокрема, ворог утримує в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.