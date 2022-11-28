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Банкова поставила на місце Медведєва після його закидів про Ялту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова поставила на місце Медведєва після його закидів про Ялту
Медведєв почав погрожувати Подоляку
фото: росЗМІ

Подоляк: «Що почалося в Криму, має там і закінчитися»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував провести суд над російськими військовими злочинцями в Ялті – місці заснування ООН. Таким чином РФ можна змусити поважати міжнародне право, заявив Подоляк у Twitter.

«Слідчий ізолятор міста Ялта – чудове місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право як суд у місці, де було засновано сучасну ООН», – написав радник Банкової.

Раніше Подоляк заявляв про намір через пів року поїхати до Ялти і вийти у прямий ефір з міської набережної. За його словами, на той час звідти вже поїдуть усі рашисти.

Пізніше заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Дмитро Медведєв почав погрожувати Подоляку у відповідь на таку заяву.

«Українські курці продовжують мріяти про прямі відеовключення з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо з СІЗО в Криму. Хоча найбільш просунутим вдасться організувати сеанс зв'язку з «Лефортово», – написав Медведєв.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав вкрай дивний пост у своєму Telegram. У дописі соратник Путіна хотів похвалитися, буцімто розуміється на економічних зв'язках США та ЄС, однак вийшло як завжди. Адже рашист вибрав незрозумілі паралелі,

Теги: деокупація Крим Дмитро Медведєв Михайло Подоляк рашисти рашист радник Telegram

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