Обстріли окупантів: на Донеччині загинули ще троє цивільних

Ця статистика не враховує кількість жертв у Маріуполі та Волновасі – їх встановити неможливо

У вівторок, 19 квітня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули ще троє людей. Поранення отримали п’ятеро цивільних, серед них одна дитина. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Російські окупанти обстрілювали Краматорськ, Авдіївку та Благодатне.

В ефірі телемарафону він уточнив, що внаслідок ракетних ударів по місту Краматорськ загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Він наголосив, що окупанти били по інфраструктурі та певним об'єктам.

За даними Кириленка, з початку вторгнення 24 лютого на Донеччині загинуло 252 цивільних, ще 803 отримали поранення. Ця статистика не враховує кількість жертв у Маріуполі та Волновасі – їх встановити неможливо.

За даними ОВА, станом на ранок 19 квітня на Донеччині з артилерії та Градів російські війська обстрілювали Авдіївку, Мар'їнку, Торецьк, Нью-Йорк, Вугледар. Тяжкі бої в районі Лимана. Минулої доби, 18 квітня, в області четверо загиблих і п'ятеро поранених. Маріуполь залишається у блокаді.

Нагадаємо, 18 квітня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків.

Відзначимо, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей.