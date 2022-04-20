Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів

У Google Play програма TikTok все ще доступна

Програма TikTok зникла з російського App Store. Раніше із сервісу видалили 6 982 застосунки для iPhone та iPad. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Водночас у Google Play програма TikTok все ще доступна.

Російські ЗМІ повідомляють, що поки що програма TikTokдоступна при переході за прямим посиланням. Через пошук у каталозі програм його знайти неможливо. Встановлені раніше програми продовжують працювати без збоїв.

Раніше TikTok зупинив роботу свої сервісів на території держави-агресорки.

Станом на 7 березня застосунок не працював навіть з VPN. Росіяни були здивовані та обурені.

Соцмережа заборонила завантажувати ролики на початку березня у зв'язку з російським законом про фейки.

4 березня Росія остаточно заблокувала Facebook.

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.