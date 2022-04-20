У Баштанці окупанти обстріляли лікарню

Повністю зруйновані відділення діалізу та приймальне відділення.

Глава Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва заявила, що сьогодні в результаті обстрілів Баштанки серйозно постраждала лікарня. Про це повідомляє в Telegram Ганна Замазеєва.

Повністю зруйновані відділення діалізу та приймальне відділення.

Також серйозно постраждала операційна, вибиті всі вікна. На щастя, при обстрілі лікарні у Баштанці ніхто не загинув, але є постраждалі.

Функціонування операційної буде оперативно відновлено.

«Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: «російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі...Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти», – написала вона.

Нагадаємо, 18 квітня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв і Очаків.

Відзначимо, що противник продовжує намагатися просунутися до адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей.



