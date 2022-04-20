Зеленський нагородив 229 захисників Маріуполя

військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти, яку разом з іншими підрозділами героїчно захищають Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський нагородив 286 Захисників України. З них 229 військовослужбовців, які героїчно обороняють Маріуполь. Про це президент сказав у нічному зверненні.

«Підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 286 військовослужбовців ЗСУ, з них 229 – це військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти, яку разом з іншими підрозділами героїчно захищають Маріуполь«, - зазначив Зеленський.

Президент України також від усього українського народу подякував 36-й бригаді, «Азов«, 12 полк НГУ, прикордонників, добровольців «Правого Сектора«, 555-й військовий госпіталь, поліцейських і терроборону Маріуполя.