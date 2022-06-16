Обстріли Сумщини: Живицький показав наслідки атаки (відео)

На відео школа у одному з сіл Краснопільської громади

Російські війська продовжують атакувати Сумщину з авіації та артилерії. Наслідки обстрів показав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Росіяни не змінюють своїх орківських підлих звичок під час війни! Отак виглядає звичайна школа у одному з сіл Краснопільської громади, яку обстріляли росіяни зі своєї території», – написав голова ОВА.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби окупанти атакували Сумщину ракетами з авіації.

По території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли ще один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 «прильотів».

Ввечері 15 червня російські гелікоптери випустили 5 ракет по Глухові.