Окупанти обстріляли Сумщину з авіації: є загиблі та поранені

У Сумському районі загинуло чевтеро людей

Окупанти продовжують атакувати прикордоння України. Під обстріл з авіації знову попала Сумщина. Про це повідомив голова міської ОВА Дмитро Живицький.

«Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження – згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі», – зазначив голова ОВА.

Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли ще один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 «прильотів». Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 15 червня російські гелікоптери випустили 5 ракет по Глухові.

Минулої ночі область також піддавалася атакам вночі. Рашисти вгатили по території Новослобідської та Ворожбянської громад.

До слова, триває 113-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

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