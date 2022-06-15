Окупанти обстріляли Глухів на Сумщині: є жертва та поранені

Одна людина загинула, шестеро поранених

Ввечері 15 червня російські гелікоптери випустили 5 ракет по Глухові. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Обстріл стався близько 20:00.

«Трохи за 20 годину вечора, два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що область також піддавалася атакам вночі. Рашисти вгатили по території Новослобідської та Ворожбянської громад.

Нагадаємо, російські війська 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено військовослужбовця.