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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Глухів на Сумщині: є жертва та поранені

    Російські гелікоптери обстріляли Глухів на Сумщині - Окупанти обстріляли Глухів на Сумщині: є жертва та поранені
    Російські гелікоптери обстріляли Глухів на Сумщині
    фото з відкритих джерел

    Одна людина загинула, шестеро поранених

    Ввечері 15 червня російські гелікоптери випустили 5 ракет по Глухові. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    Обстріл стався близько 20:00.

    «Трохи за 20 годину вечора, два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що область також піддавалася атакам вночі. Рашисти вгатили по території Новослобідської та Ворожбянської громад.

    Нагадаємо, російські війська 7 травня обстріляли ракетами дві громади на Сумщині. Внаслідок ворожої атаки було поранено військовослужбовця.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Сумщина Україна будинок окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Глухів на Сумщині: є жертва та поранені