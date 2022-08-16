Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вікна повилітали, дороги перекрили». Очевидці про наслідки вибухів в окупованому Криму

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Вікна повилітали, дороги перекрили». Очевидці про наслідки вибухів в окупованому Криму
Мешканці села Майське: детонація боєприпасів на складі у Криму триває
скріншот із відео

«Прокинулася від глухого звуку і в мене стеля посипалася» 
 

Детонація боєприпасів на складі в селі Майське в Джанкойському районі окупованого Криму розпочалася близько шостої ранку 16 серпня. Місцеві жителі прокинулися від гучних звуків. Частину населення зараз евакуюють окупанти, дехто поїхав самостійно. На місці працюють оперативні служби. Про наслідки вибухів розповіли очевидці, пишуть російські ЗМІ.

«Був вогонь, вибухи, це сталося о шостій ранку. Я прокинулася від глухого звуку, вікна затремтіли і в мене стеля посипалася», – розповіла мешканка села окупованого Майського. 

«Усі дороги перекрили, пожежники (працюють – ред.). Я вже виїхала, кажуть, що евакуація розпочалася, переживаю за свій дім», – поділилася подробицями місцева мешканка, яка побажала не називати свого імені.  

Інший житель Майського, який працює у сільському Будинку культури, розповів, що вже кілька годин поспіль триває детонація снарядів.

«Бачив, як усе вибухало. Пожежа вже затихає, але досі чути вибухи. Я не поїхав, я з іншого боку села, а довколишні вулиці евакуювали. Наскільки мені відомо, десь двері вибило, але в основному вікна та шибки у людей повилітали в багатоквартирних будинках. Дуже сильна пожежа», – сказав він.

Про детонацію на складі боєприпасів повідомила окупаційна «влада».

«Це колишня ферма. Тимчасова дислокація військова. Детонація боєприпасів», – розповіли там. 

Частина мешканців виїхали з Майського на своїх машинах чи із сусідами. Тих, хто поки не зміг цього зробити, але хоче тимчасово залишити село, окупанти планують вивезти на автобусах. 

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму. 

Згідно з офіційними даними рашистів, стався «спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин». Також окупанти твердять, що начебто внаслідок займання на майданчику зберігання боєприпасів у Джанкої «серйозно постраждалих немає», вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Вранці стало відомо, що місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. 

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова. 

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму. 

Читайте також: Вибухи в Криму: Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові
Теги: ЗМІ Крим вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова «бавовна» для окупантів
Момент потужного вибуху в окупованому Криму потрапив на відео
Сьогодні, 10:29
Вибухи у Криму. Окупанти вигадали чергову причину 
Вибухи у Криму. Окупанти вигадали чергову причину 
Сьогодні, 09:55
Ранок біля Джанкоя почався з вибухів
Банкова відреагувала на нові вибухи в Криму
Сьогодні, 10:12

Події в Україні

«Вікна повилітали, дороги перекрили». Очевидці про наслідки вибухів в окупованому Криму
«Вікна повилітали, дороги перекрили». Очевидці про наслідки вибухів в окупованому Криму
Вибухи в Криму. Окупанти повідомили про поранених  
Вибухи в Криму. Окупанти повідомили про поранених  
Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
Синоптики попередили: в Україні сьогодні штормитиме (карта) 
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
В окупованому Мелітополі вибухи, рашисти лишилися без телемовлення 
Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Окупанти визнали, що в Криму «пожежа з детонацією»
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)
Вибухи в окупованому Криму. Все, що наразі відомо (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін назвав «особливу» зброю Росії
75K
Кличко заявив про погрози з боку Банкової
58K
У Білорусі йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні, – ЗМІ
49K
Відключення ЗАЕС від енергосистеми України. Експерт оцінив наслідки
22K
Скандал із похованням зв’язкової Шухевича: Садовий проігнорував прохання громадськості
18K
В окупаційних військах РФ стався розкол – ISW

Новини

Атака на Харків: жахливі наслідки обстрілу міста (фото)
Сьогодні, 10:51
Луганщина: рашисти наступають зі сторони Лисичанського НПЗ
Сьогодні, 10:31
Банкова відреагувала на нові вибухи в Криму
Сьогодні, 10:12
Вибухи у Криму. Окупанти вигадали чергову причину 
Сьогодні, 09:55
ЗСУ знищили майже 44 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Сьогодні, 09:42
Вибухи в Криму: Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові
Сьогодні, 09:28

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту