«Вікна повилітали, дороги перекрили». Очевидці про наслідки вибухів в окупованому Криму

«Прокинулася від глухого звуку і в мене стеля посипалася»



Детонація боєприпасів на складі в селі Майське в Джанкойському районі окупованого Криму розпочалася близько шостої ранку 16 серпня. Місцеві жителі прокинулися від гучних звуків. Частину населення зараз евакуюють окупанти, дехто поїхав самостійно. На місці працюють оперативні служби. Про наслідки вибухів розповіли очевидці, пишуть російські ЗМІ.

«Був вогонь, вибухи, це сталося о шостій ранку. Я прокинулася від глухого звуку, вікна затремтіли і в мене стеля посипалася», – розповіла мешканка села окупованого Майського.

«Усі дороги перекрили, пожежники (працюють – ред.). Я вже виїхала, кажуть, що евакуація розпочалася, переживаю за свій дім», – поділилася подробицями місцева мешканка, яка побажала не називати свого імені.

Інший житель Майського, який працює у сільському Будинку культури, розповів, що вже кілька годин поспіль триває детонація снарядів.

«Бачив, як усе вибухало. Пожежа вже затихає, але досі чути вибухи. Я не поїхав, я з іншого боку села, а довколишні вулиці евакуювали. Наскільки мені відомо, десь двері вибило, але в основному вікна та шибки у людей повилітали в багатоквартирних будинках. Дуже сильна пожежа», – сказав він.

Про детонацію на складі боєприпасів повідомила окупаційна «влада».

«Це колишня ферма. Тимчасова дислокація військова. Детонація боєприпасів», – розповіли там.

Частина мешканців виїхали з Майського на своїх машинах чи із сусідами. Тих, хто поки не зміг цього зробити, але хоче тимчасово залишити село, окупанти планують вивезти на автобусах.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.

Згідно з офіційними даними рашистів, стався «спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин». Також окупанти твердять, що начебто внаслідок займання на майданчику зберігання боєприпасів у Джанкої «серйозно постраждалих немає», вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Вранці стало відомо, що місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова.

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму.