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Вибухи в Криму. Окупанти повідомили про поранених  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вибухи в Криму. Окупанти повідомили про поранених  
Ранок у Криму почався із вибухів
фото з відкритих джерел

Офіційна версія причин інциденту – «спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів» 

Так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов та міноборони РФ підтвердили детонацію на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, яка сталася сьогодні вранці. Аксьонов повідомив про двох поранених серед цивільного населення. Триває евакуація мешканців із населеного пункту Майське.

Про втрати серед особового складу військової частини дані замовчують.

Згідно з офіційними даними рашистів, стався «спалах на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин». Також окупанти твердять, що начебто внаслідок займання на майданчику зберігання боєприпасів у Джанкої «серйозно постраждалих немає», вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Вибухи в Криму. Окупанти повідомили про поранених   фото 1

Крім того, детонація боєприпасів на півночі Криму продовжується, повідомив Аксьонов. Тим часом пожежу на трансформаторній підстанції на півночі Криму вже буцімто локалізовано.  

Вранці стало відомо, що місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. 

Згодом російські ЗМІ з посиланням на місцеву адміністрацію повідомили про те, що «сталася пожежа з детонацією».

Серія вибухів, які пролунали в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни вже кинулися втікати з півострова. 

Нагадаємо, у вівторок, 16 серпня, біля Джанкоя в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, у небо піднявся стовп диму. 

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Теги: вибух окупанти Крим

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