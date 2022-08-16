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Вибухи в Криму: Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи в Криму: Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові
фото скріншот відео

Тисячі громадян РФ терміново мають висуватися в бік мосту через Керченську протоку

Серія нових вибухів, які пролунали сьогодні в тимчасово окупованому Криму, спричинила паніку серед місцевого населення, і росіяни кинулися втікати з півострова. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. «Вас же попереджали одразу після Новофедорівки – не затримуйтесь, їдьте з нашого  Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...», – написав Чубаров.

Нагадаємо, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. 

 

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Теги: Рефат Чубаров вибух війна Крим

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