Банкова відреагувала на нові вибухи в Криму

Подоляк: «Демілітаризація в дії»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на складі боєприпасів в окупованому Криму, які пролунали вранці у вівторок, 16 серпня. Подоляк назвав вибухи та пожежу у військовій частині РФ «демілітаризацією в дії».

«Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим – це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії», – написав Подоляк в Твіттері.

Нагадаємо, міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Пізніше Аксьонов повідомив про двох поранених серед цивільного населення. Триває евакуація мешканців із населеного пункту Майське.