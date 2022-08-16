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Вибухи у Криму. Окупанти вигадали чергову причину 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Криму. Окупанти вигадали чергову причину 
фото: росЗМІ

Росіяни вперто наполягають, що на захопленій території у них все вибухає без допомоги ЗСУ

Міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«16 серпня в районі населеного пункту Травневе (Джанкойський район) сталося загоряння на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. В результаті загоряння сталася детонація боєприпасів, що зберігалися», – йдеться в повідомленні.

Рашистська влада заявила, що причини пожежі з'ясовуються. 

Згодом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов додав, що в результаті детонації боєприпасів нібито постраждали двоє цивільних. Їхньому життю нічого не загрожує. Дані про втрати серед особового складу військової частини замовчують.

Нагадаємо, 16 серпня, на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. На місце події вже вирушила місцева окупаційна «влада» на чолі із самопроголошеним прем'єр-міністром окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

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Теги: росія Крим вибух війна

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