Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку
Ворог атакує великою кількістю особового складу
Російські загарбники продовжують активні атаки у Білогорівці та в районі Кремінної на Луганщині, це зараз найгарячіший напрямок. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«Сьогодні о 4-й ранку росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Але наші Сили оборони цей наступ відбили», – зазначив Гайдай.
За його словами, така ж сама ситуація відбувалася на Кремінському напрямку, де ворог атакує великою кількістю особового складу. Втім, після бойового зіткнення з нашими захисниками, окупанти відійшли назад.
«Щодо Сватівського напрямку, то на сьогодні він більш стабільний для наших захисників... На Луганському фронті очікуємо найближчими днями масованих цілодобових атак окупантів», – додав Гайдай.
Нагадаємо, розпочалася 355-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
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