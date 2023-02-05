Луганщина: окупанти брешуть про захоплення Білогорівки

Сергій Гайдай розповів про деокупацію Луганщини станом на 5 лютого

На Луганщині збільшилась кількість атак із боку російських окупантів, але всі вони відбиті нашими воїнами. Сили оборони залишаються на свої позиціях. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що ситуація на фронті напружена, але контрольована Збройними силами України.

Гайдай спростував фейки російських пропагандистів про захоплення Білогорівки. «У РФ розповсюджують інформацію нібито щодо захоплення Білогорівки і вивезення звідти людей. Насправді ворог туди не увійшов, наші військові стоять на місці. Загарбники навіть не знають, чи залишилися там люди і скільки їх», – зазначив голова ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гайдай також повідомив, що на Луганщині пересування техніки і боєкомплекту окупантів відбувається виключно вночі. «Бояться, що вдень їх накриє українська артилерія», – пояснив він.

Як повідомлялося, голова законодавчих зборів російської Республіки Карелія Елісан Шандалович приїхав у тимчасово окуповану частину Луганської області і запропонував вивезти маленьких українців на «прекрасні курорти» Карелії задля «відпочинку» та «оздоровлення».

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що евакуація людей із небезпечних регіонів і надалі відбуватиметься планово, проблем не буде.

Нагадаємо, триває 347-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.