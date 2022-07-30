Одна людина загинула під час нічного обстрілу Миколаєва (фото)

Рашисти обстріляли один із спальних районів міста

У ніч з 29 на 30 липня окупанти завдали удару по Миколаєву, постраждав один із спальних районів. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Обстріл мав місце після 1 години ночі. За попередніми даними, внаслідок рашистського удару загинула одна людина, поранення різного ступеню тяжкості зазнали шестеро осіб.

«За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки», – зазначив очільник військової адміністрації Миколаївщини.

У соцмережах пишуть, що усі постраждалі – мешканці одного будинку. Ракета пробила дах багатоповерхівки і зруйнувала кілька квартир. У квартирі на другому поверсі загинула жінка.

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Крім обласного центру, ворог обстріляв територію Баштанського району, зокрема, в районі сіл Лепетиха та Кавказ. Вибухи біля самої Баштанки, які було чутно близько 1:20 ночі, за попередньою інформацією, є свідченням роботи української системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, учора, 29 липня, у Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту.

Загинуло п'ятеро людей.

Крім того, окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами.