Удар поблизу зупинки в Миколаєві: жахливі кадри

Наразі відомо про п’ятьох загиблих

Внаслідок рашистського удару по Миколаєву уже відомо про п’ять загиблих цивільних. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«На даний момент відомо про сім поранених та вже п'ять загиблих», – йдеться в повідомленні.

Також у мережі з’явилися фото та відео наслідків ворожої атаки. Навколо зупинки розкидані тіла загиблих.

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Нагадаємо, що ворожа ракета у Миколаєві влучила у зупинку громадського транспорту.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.

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Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців.