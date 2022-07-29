У Миколаєві ракета влучила в зупинку громадського транспорту: є загиблі

Чотири людини загинули, сім – поранено

Російські загарбники вдарили по Миколаєву. Ворожа ракета влучили у зупинку громадського транспорту. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«На даний момент відомо про сімох поранених та чотирьох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що один із районів Миколаєва рашисти обстріляли касетними снарядами.

Нагадаємо, що вчора ввечері загарбники атакували Миколаїв ракетами.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.

Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.

Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців.