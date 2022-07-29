Окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами: є постраждалі
В області оголошена повітряна тривога
Російські загарбники знову атакували Миколаїв. Один із районів обстріляли касетними снарядами. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
«Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі», – йдеться в повідомленні.
В області оголошена повітряна тривога. Міський голова просить жителів залишатись в укриттях.
Нагадаємо, що вчора ввечері загарбники атакували Миколаїв ракетами.
До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.
Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.
Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців.
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