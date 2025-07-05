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Одна з країн ЄС передала Україні зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Одна з країн ЄС передала Україні зброю
БТР Patria 6×6 виробляються в межах спільної програми Фінляндії, Естонії та Латвії
фото з відкритих джерел

Усе передане обладнання зміцнить українську армію

У межах нового пакета допомоги українській армії Латвія передала сучасні бронетранспортери Patria 6×6 – багатоцільові бронемашини, що вже довели свою ефективність у бойових умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Посол України Валерій Чуркін подякував уряду Латвії за надану зброю. Ці бронетранспортери серійно виробляються з 2021 року в межах спільної програми Фінляндії, Естонії та Латвії.

«Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України», – сказав він.

Окрім бронетранспортерів Patria 6×6, Латвія надала Україні значну кількість озброєння та техніки. Деталі не розкриваються, однак, за словами Міноборони, усе передане обладнання зміцнить українську армію. У Ризі також відбулись зустрічі з оборонними виробниками країн-партнерів – ішлося про подальше зміцнення військово-технічної співпраці.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, у Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.

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