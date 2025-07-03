Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні
Пентагон переглядає підтримку України з урахуванням оборонних інтересів США
фото з відкритих джерел

Пентагон пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні

У Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.

«Паралельно триває перегляд механізмів реалізації цієї мети з урахуванням збереження боєздатності Збройних сил США та дотримання оборонних пріоритетів, які відповідають курсу президента на першість Америки», –заявив Парнелл.

За його словами, нині проводиться так званий «огляд можливостей» – процес, що має на меті перевірити, наскільки надана Україні допомога відповідає національним інтересам США в оборонній сфері.

При цьому представник Пентагону підкреслив, що деталі щодо обсягів, типів озброєння чи термінів постачання не розголошуватимуться.

Водночас міністр оборони США й надалі надаватиме президенту свої рекомендації щодо подальшої підтримки України.

Парнелл назвав цей підхід «виваженим, практичним кроком» у створенні прозорого механізму для оцінки постачання боєприпасів – що саме і куди передається.

«Разом із тим, хочемо наголосити: армія США має всі необхідні ресурси для виконання будь-якої місії – у будь-який час і в будь-якому куточку світу», – додав речник.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Теги: військова допомога США Дональд Трамп Пентагон озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Фаучі зробив низку появ щодо коронавірусу
Колишній головний епідеміолог США зізнався, що вигадав правила щодо коронавірусу
3 червня, 19:58
Даррен Бітті називав Путіна «хоробрим і сильним»
The Telegraph: Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації РФ, пов’язаний з Кремлем
4 червня, 10:43
Дослідники визначають місцезнаходження акули
Туристи б'ють на сполох: найбільша біла акула у світі вирушила до берегів США
12 червня, 11:31
ЦРУ заявляє, що на відновлення ядерної програми Ірану підуть роки
Ядерна програма Ірану зазнала серйозного ураження – заява ЦРУ
26 червня, 03:58
Трамп з'явився на обкладинці відомого журналу у символічному образі
Трамп палає у вогні: журнал Time презентував нову обкладинку
11 червня, 10:15
Волкер: Трамп є розчарованим тим, що Путін не хоче припинити цю війну
Волкер пояснив, чому Трамп панькається з Путіним
12 червня, 13:41
Тамп і Путін проговорили 50 хвилин
Путін провів телефонну розмову із Трампом
14 червня, 19:44
Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні, але є нюанс
Чехія продовжить постачання боєприпасів Україні, але є нюанс
17 червня, 16:59
Рютте сказав, що Європа має намір посилити підтримку України
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Вчора, 17:14

Політика

Генсек НАТО розкритикував підхід РФ до мирних переговорів із Україною
Генсек НАТО розкритикував підхід РФ до мирних переговорів із Україною
Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні
Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні
Європа шокована рішенням США призупинити поставки боєприпасів Україні – Bloomberg
Європа шокована рішенням США призупинити поставки боєприпасів Україні – Bloomberg
В Угорщині запустили кампанію проти опозиції та Зеленського: реакція МЗС
В Угорщині запустили кампанію проти опозиції та Зеленського: реакція МЗС
Держдеп США прокоментував призупинення постачання зброї Україні
Держдеп США прокоментував призупинення постачання зброї Україні
США призупинили передачу Україні зброї, яка вже була в Польщі – WSJ 
США призупинили передачу Україні зброї, яка вже була в Польщі – WSJ 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
23K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
12K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
11K
Кадрова чистка в уряді: перелік змін

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua