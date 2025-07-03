Пентагон пояснив, чому призупинив поставки зброї Україні

Пентагон пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні

У Пентагоні переглядають підходи до військової підтримки України, дотримуючись при цьому принципу «Америка понад усе». Про це повідомив речник Міністерства оборони США Шон Парнелл під час брифінгу, передає «Главком».

Він зазначив, що оборонне відомство пропонує президенту Дональду Трампу широкий спектр варіантів у межах військової допомоги Україні – відповідно до його прагнення завершити війну.

«Паралельно триває перегляд механізмів реалізації цієї мети з урахуванням збереження боєздатності Збройних сил США та дотримання оборонних пріоритетів, які відповідають курсу президента на першість Америки», –заявив Парнелл.

За його словами, нині проводиться так званий «огляд можливостей» – процес, що має на меті перевірити, наскільки надана Україні допомога відповідає національним інтересам США в оборонній сфері.

При цьому представник Пентагону підкреслив, що деталі щодо обсягів, типів озброєння чи термінів постачання не розголошуватимуться.

Водночас міністр оборони США й надалі надаватиме президенту свої рекомендації щодо подальшої підтримки України.

Парнелл назвав цей підхід «виваженим, практичним кроком» у створенні прозорого механізму для оцінки постачання боєприпасів – що саме і куди передається.

«Разом із тим, хочемо наголосити: армія США має всі необхідні ресурси для виконання будь-якої місії – у будь-який час і в будь-якому куточку світу», – додав речник.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.