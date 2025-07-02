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Пентагон призупинив постачання деякого озброєння Україні: що у списку

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Пентагон призупинив постачання деякого озброєння Україні: що у списку
США зупиняють поставки озброєння: що саме не надходитиме Україні
фото: wikipedia

Пентагон призупинив передачу озброєння через перевірку власних запасів

Міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, GMLRS і Hellfire. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в Пентагоні та Конгресі, передає «Главком».

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Зокрема, затримане озброєння включає:

  • десятки ракет-перехоплювачів Patriot,
  • тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць,
  • понад 100 ракет Hellfire,
  • понад 250 високоточних ракет GMLRS,
  • десятки ракет Stinger класу «земля-повітря», AIM класу «повітря-повітря», а також гранатомети.

«Деякі поставки вже перебувають у регіоні, але були зупинені перед передачею Україні», – заявили журналісти NBC з посиланням на джерела.

За словами двох чиновників міністерства оборони та двох представників Конгресу, постачання боєприпасів та іншого озброєння можуть бути призупинені до завершення оцінки. Якщо боєприпасів бракуватиме або вони будуть потрібні в інших частинах світу, їх доставку можуть відтермінувати ще довше.

Прессекретарка Білого дому Анна Келлі прокоментувала рішення: «Це рішення було ухвалене, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перевірки Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається незаперечною – просто спитайте Іран».

Міністерство оборони США не відповіло на запит NBC News щодо деталей призупинення.

Раніше «Главком» інформував, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння. Припинення постачання частини військової допомоги, обіцяної ще адміністрацією Джо Байдена, було вирішене на початку червня. Однак на практиці воно почало діяти лише зараз — в умовах, коли Україна змушена відбивати інтенсивні ракетні та дронові атаки Росії по Києву та інших містах. Пентагон і Білий дім офіційно ситуацію наразі не коментують.

Нагадаємо, «Главком» інформував, що минулого тижня президент США Дональд Трамп під час пресконференції після зустрічі НАТО в Гаазі обіцяв розглянути поставку ракет для українських Patriot.

 

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Теги: Україна ракета озброєння США

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