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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

«Орєшник» атакує? Чому ця зброя – не така страшна, як її малюють росіяни

glavcom.ua
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Путін проти нас ядерну зброю використовувати не буде
фото з відкритих джерел

Росія під час «удару помсти» скине на нас танки «Армата»

Жартую, звісно. Хоча цілком можу уявити собі заголовок у медіа: «Сотні «Орєшників» розбомблять Україну тисячами танків «Армата». Хоча ні «Орєшників», ні «Армат» у помітних кількостях просто не існує.

ЗМІ – і західні, і навіть наші – перетворилися на інформаційних партнерів агресора. Такий висновок можна зробити, дивлячись на те, скільки з’явилося публікацій, що справжній удар помсти від недоімперії ще тільки попереду, і він буде непереборно жахливим.

Цю страшилку із захватом тиражують практично всі. А вона безумовно грає на користь ворога, який четвертий рік не може нас захопити силою, тому намагається розповсюджувати серед нас зневіру і страх перед «воєнною могутністю Росії».

Так, ці криваві людожери можуть запустити по Україні понад 500 дронів і понад 100 різних ракет. Але це вже було, і Україна витримала.

Можуть бити «по місцях прийняття рішень» – ОП, СБУ, МО. Але тільки у хворій уяві росіянців адміністративні будівлі мають сакральне значення. Україна вміє приймати доленосні рішення не тільки в затишних кабінетах, але й на майданах і у фронтових бліндажах. До речі, по українським центрам прийняття рішень Росія теж била. І не влучила.

Нас у черговий раз лякають «Орєшником»? Так, у недоімперії є 4-5 зразків цієї ракети різного ступеня готовності. Так, вони можуть терміново підготувати до запуску одну і навіть дві ракети. І що?

Як кінетична зброя «Орєшник» не працює – за руйнівною здатністю він близький до інших ракет, якими нас атакують регулярно. Точність в «Орєшника» ніяка. Черговий безрезультатний запуск просто остаточно розвіє флер суперзброї навколо цього сумнівного витвору.

Ядерну зброю – ні тактичну, ні, тим більш, стратегічну – Путін проти нас використовувати не буде. Бо вірить, що недоімперія здолає Україну конвенційною зброєю.

Так що не звертаємо уваги на страшні заголовки і живемо за принципом: робимо, що треба, і хай буде, що буде. Може, вони ще примарною мегаторпедою «Посейдон» почнуть нас залякувати?

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Джерело
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Теги: росія зброя путін Україна

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