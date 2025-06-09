«Орєшник» атакує? Чому ця зброя – не така страшна, як її малюють росіяни

Путін проти нас ядерну зброю використовувати не буде

Росія під час «удару помсти» скине на нас танки «Армата»

Жартую, звісно. Хоча цілком можу уявити собі заголовок у медіа: «Сотні «Орєшників» розбомблять Україну тисячами танків «Армата». Хоча ні «Орєшників», ні «Армат» у помітних кількостях просто не існує.

ЗМІ – і західні, і навіть наші – перетворилися на інформаційних партнерів агресора. Такий висновок можна зробити, дивлячись на те, скільки з’явилося публікацій, що справжній удар помсти від недоімперії ще тільки попереду, і він буде непереборно жахливим.

Цю страшилку із захватом тиражують практично всі. А вона безумовно грає на користь ворога, який четвертий рік не може нас захопити силою, тому намагається розповсюджувати серед нас зневіру і страх перед «воєнною могутністю Росії».

Так, ці криваві людожери можуть запустити по Україні понад 500 дронів і понад 100 різних ракет. Але це вже було, і Україна витримала.

Можуть бити «по місцях прийняття рішень» – ОП, СБУ, МО. Але тільки у хворій уяві росіянців адміністративні будівлі мають сакральне значення. Україна вміє приймати доленосні рішення не тільки в затишних кабінетах, але й на майданах і у фронтових бліндажах. До речі, по українським центрам прийняття рішень Росія теж била. І не влучила.

Нас у черговий раз лякають «Орєшником»? Так, у недоімперії є 4-5 зразків цієї ракети різного ступеня готовності. Так, вони можуть терміново підготувати до запуску одну і навіть дві ракети. І що?

Як кінетична зброя «Орєшник» не працює – за руйнівною здатністю він близький до інших ракет, якими нас атакують регулярно. Точність в «Орєшника» ніяка. Черговий безрезультатний запуск просто остаточно розвіє флер суперзброї навколо цього сумнівного витвору.

Ядерну зброю – ні тактичну, ні, тим більш, стратегічну – Путін проти нас використовувати не буде. Бо вірить, що недоімперія здолає Україну конвенційною зброєю.

Так що не звертаємо уваги на страшні заголовки і живемо за принципом: робимо, що треба, і хай буде, що буде. Може, вони ще примарною мегаторпедою «Посейдон» почнуть нас залякувати?