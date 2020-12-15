Офіційно: відкриття першого в Україні магазину IKEA перенесли на 2021 рік

У 2021 році відкриється перший в Україні магазин ІКЕА

Магазин IKEA відкриється у ТРЦ Blockbuster Mall на Оболоні аж у 2021 році

Перший офлайн-магазин шведської меблевої компанії IKEA у київському ТРЦ Blockbuster Mall відкриється у 2021 році. Про це повідомили у пресслужбі консалтингової компанії NAI Ukraine.

«Найочікуваніше відкриття офлайн-магазину IKEA заплановане у Blockbuster Mall вже на початок 2021-го», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відкриття першого магазину IKEA планувалося в листопаді 2020 року у ТРЦ Blockbuster Mall.

Як розповідав керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, загальна площа магазину у ТРЦ Blockbuster становитиме понад 5 тис. кв. м, у ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

Окрім цього, у NAI Ukraine розповіли, що вже підписана друга угода про відкриття магазину IKEA у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.