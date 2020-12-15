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    Події в Україні

    Офіційно: відкриття першого в Україні магазину IKEA перенесли на 2021 рік

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    <div class="alt">У 2021 році відкриється перший в Україні&nbsp;магазин ІКЕА</div> - Офіційно: відкриття першого в Україні магазину IKEA перенесли на 2021 рік
    У 2021 році відкриється перший в Україні магазин ІКЕА
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Магазин IKEA відкриється у ТРЦ Blockbuster Mall на Оболоні аж у 2021 році

    Перший офлайн-магазин шведської меблевої компанії IKEA у київському ТРЦ Blockbuster Mall відкриється у 2021 році. Про це повідомили у пресслужбі консалтингової компанії NAI Ukraine.

    «Найочікуваніше відкриття офлайн-магазину IKEA заплановане у Blockbuster Mall вже на початок 2021-го», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, відкриття першого магазину IKEA планувалося в листопаді 2020 року у ТРЦ Blockbuster Mall. 

    Як розповідав керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, загальна площа магазину у ТРЦ Blockbuster становитиме понад 5 тис. кв. м, у ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

    IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

    Окрім цього, у NAI Ukraine розповіли, що вже підписана друга угода про відкриття магазину IKEA у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.

    Теги: Київ Україна магазин IKEA
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