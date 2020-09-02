Названо дату відкриття першого магазину IKEA в Києві



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Перший в Україні магазин IKEA буде розташовний у ТРЦ Blockbuster Mall

5 вересня у Києві відкриється ТРЦ Blockbuster Mall, а відкриття магазину IKEA в ньому відбудеться вже в листопаді. Про це повідомила консалтингова компанія NAI Ukraine, яка є автором концепції ТРЦ Blockbuster.

«Одним із ключових орендарів Blockbuster Mall є шведська компанія IKEA. Ми вели переговори щодо якнайшвидшого виходу цього бренду на український ринок. Відкриття першого магазину IKEA відбудеться вже в листопаді 2020 року», - сказав генеральний директор NAI Ukraine Віталій Бойко.

За його словами, зараз йде активне будівництво другої черги ТРЦ Blockbuster, яке буде завершено до кінця 2020 року, пише zagorodna.com.

Загальна площа першої черги ТРЦ Blockbuster становить 200 тис. кв. м, орендна - 100 тис. кв. м. Після запуску другої черги орендна площа ТРЦ складе близько 160 тис. кв. м.

Об'єкт розташовується на пр. Степана Бандери, 36 в Оболонському районі Києва,

Як розповідав керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, загальна площа магазину у ТРЦ Blockbuster становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

Нагадаємо, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах.

У шведській компанії IKEA пообіцяли перевірити мережу поставок сировини.

Нагадаємо, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

Компанія IKEA відкриє ще один пункт видачі товарів в Києві. Він з'явиться в ТРЦ Lavina Mall. Запуск планується в кінці вересня 2020 року. Площа пункту видачі займе 635 кв. м, повідомили в компанії, що управляє ТРЦ Lavina Mall.