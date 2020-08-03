Керівник IKEA в Україні розповів про перший магазин, що відкриється у Києві



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У Києві відкриється магазин міського формату без відділу їжі і ресторану

Загальна площа магазина становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях

Шведська компанія IKEA, найбільший в світі рітейлер меблів і товарів для дому, планує відкрити в Україні перший фізичний магазин. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» повідомив керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле.

Загальна площа магазина становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.

«У Києві відкриється магазин міського формату без відділу їжі і ресторану, але ми прагнемо запустити їх якомога швидше. Зараз ми відкрили дві важливі вакансії: food-менеджер і бізнес-аналітик ринку їжі. Ці люди допоможуть нам відкрити кафе і зробити нашу їжу доступною для всіх», - зазначив керівник IKEA в Україні.

Мелле поінформував, що асортимент товарів буде розширений з діючих 3,6 тис до 5 тис. артикулів.

«Ми плануємо розширити пропозицію в більш 5 тис. артикулів товарів. Активно працюємо над тим, щоб усунути всі прогалини в роботі онлайн-магазину. Працюємо над розширенням і плануємо, що всі ці товари будуть доступні вже в момент, коли ми відкриємо фізичний магазин в Києві. Більш того, ми хочемо, щоб вони стали доступними для покупців ще швидше", - сказав він.

Мелле пояснив, що розширений асортимент буде включати вибірку товарів, яка підходить для формату магазинів city store.

За його словами, результати перших продажів інтернет-магазину IKEA в Україні продемонстрували великий успіх рішень для зберігання: коробки, шафи, модульні рішення PAX. Також дуже популярні аксесуари, особливо для кухні.

Зараз IKEA відкрила 100 додаткових вакансій співробітників і лідерів команд для першого магазину формату city store в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві, а також нових пунктів видачі замовлень.

«Кілька з них ми вже знайшли і підготували, деякі ще знаходиться в процесі тренінгу. Ми будемо збільшувати їх кількість поступово, щоб підготувати всіх цих людей до відкриття магазину в кінці поточного року», - зазначив Мелле.

Як повідомлялося, договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Нагадаємо, громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах.

У шведській компанії IKEA пообіцяли перевірити мережу поставок сировини.

Нагадаємо, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

25 травня шведська компанія IKEA тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

На початку червня повідомлялося, що ІКЕА може відновити роботу свого інтернет-магазини в Україні 8 червня.

ІКЕА досі вирішує технічні проблеми онлайн-магазину в Україні.