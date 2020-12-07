IKEA більше не випускатиме паперові каталоги

У 2016 році компанія розповсюдила більше 200 млн копій каталогу на 32 мовах

Зараз інтерес до друкованого каталогу знижується, а онлайн-продажі ростуть

Шведська компанія IKEA вирішила припинити випуск свого щорічного друкованого каталогу, повідомляється на сайті компанії. Каталог виходив в паперовому вигляді останні 70 років.

«Поведінка наших клієнтів і їх підхід до споживання медіа змінилися, інтерес до паперового каталогу знижується», - пояснив рішення керуючий директор Inter IKEA Systems B.V. Конрад Грюсс.

В IKEA відзначили, що компанія нарощує інвестиції в цифрові технології, в минулому році її роздрібні онлайн-продажі в усьому світі виросли на 45%, а на сайті IKEA.com було зареєстровано понад 4 млрд відвідувань.

Як зазначає CNN, останнім каталогом стане випущена в жовтні версія на 2021 рік.

Перше видання каталогу було випущено в 1951 році. Тоді в ньому було 68 сторінок, тираж становив 285 тис. примірників і він поширювався тільки на півдні Швеції. У 2016 році на піку каталог друкувався накладом 200 млн копій на 32 мовах. У 2000 році він вперше став доступний онлайн.

Торгова мережа IKEA була заснована в 1943 році, зараз вона представлена більш ніж в 30 країнах світу.

В середині березня через пандемію коронавируса IKEA тимчасово закрила 50 магазинів в США. Покупки можна було зробити тільки онлайн. Також магазини припиняли роботу в Китаї, Австрії, Бельгії, Канаді, Чехії, Данії, Німеччини, Італії, Франції, Нідерландах, Польщі, Словаччини, Іспанії та Швейцарії.

Нагадаємо, у вересні було названо дату відкриття першого магазину IKEA в Києві.

Як розповідав керівник IKEA в Україні Флоріан Мелле, загальна площа магазину у ТРЦ Blockbuster становитиме більше 5 тис. кв. м, в ньому буде представлена комбінація аксесуарів і меблів в інсталяціях.