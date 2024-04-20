Оголошена масштабна повітряна тривога
Окупанти підняли в повітря бомбардувальник
О 13:20 в усій Україні оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для всіх регіонів.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)», – йдеться в повідомленні.
Українцям слід перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.
Мапа повітряних тривог станом на 13:20 має такий вигляд:
Нагадаємо, що сьогодні о 10:28 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошувалася у східних, центральних, південних та північних областях. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.
Триває 787-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення.
Коментарі — 0