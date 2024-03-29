«Хтось дуже хотів отримати медаль». ЗСУ повідомили, навіщо РФ збила свій винищувач

Раніше повідомлялося, що у Севастополі впав у море російський військовий літак

Військово-морські сили ЗСУ підтвердили, що російський літак було знищено власними силами окупантів

Російські окупанти 28 березня під час повітряної тривоги справді збили в небі над Кримом свій же винищувач Су-27. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність», – сказав Плетенчук.

За словами речника, у цьому випадку спрацював людський фактор – хтось «дуже хотів отримати медаль», тому не став розбиратися, чи це свій літак, чи чужий.

Військовий також повідомив, що пілота винищувача врятували, але сам літак «фактично знищений».

Нагадаємо, у Севастополі впав у море російський військовий літак. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв.

Офіційної причини, чому впав винищувач не називали, однак існувало припущення, що падіння спричинила робота російського ППО. Російському пілоту вдалося катапультувався.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів.