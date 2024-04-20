Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала майже годину
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики
О 10:28 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошувалася у східних, центральних, південних та північних областях. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!», – йшлося в повідомленні.
Українцям у «почервонілих» регіонах слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.
Мапа повітряних тривог станом на 10:28 мала такий вигляд:
Триває 787-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення.
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