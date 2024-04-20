Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала майже годину

В областях, де оголошувалася повітряна тривога, фіксувалася загроза застосування балістичного озброєння

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістики

О 10:28 у Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека оголошувалася у східних, центральних, південних та північних областях. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!», – йшлося в повідомленні.

Українцям у «почервонілих» регіонах слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа повітряних тривог станом на 10:28 мала такий вигляд:

Мапа повітряних тривог скриншот

Триває 787-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення.