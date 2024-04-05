Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально

glavcom.ua
Першим висловили ідею майже сто років тому українські письменники, сформувавши своє знамените «Геть від Москви!»
фото з відкритих джерел

«Українських письменників та діячів культури, які відстоювали нашу ідентичність, майже всіх знищили»

Що спільного між Булгаковим і Хвильовим або чому гасло «Геть від Москви» знову актуально через сто років?

Тут мені закидали, що від читання Булгакова ніхто не стане російським шовіністом і що російську літературу обовʼязково треба знати.

Звісно, це так. Але є інша проблема Булгакова та російської культури.

Справа у тому, що у світі існує багато якісної літератури, яку варто читати, вивчати і обговорювати. І, повірте, без російської літератури Пушкіна чи Булгакова цілком можна обійтися.

Чому це важливо?

Бо чим менше її буде в наших головах – тим менше там буде русского міра.

Чим менше у наших головах буде російської культури, тим менше будемо залежними від них.

Ми не будемо вчити їх у школі чи обговорювати. Просто тому, що ми не будемо їх знати.

До речі, першим цю ідею висловили майже сто років тому українські письменники, сформувавши своє знамените «Геть від Москви!».

(Не тому що) цю літературу не любимо, а тому, що ми органічно не можемо на ній виховуватись. Річ у тім, що російська література тяжить над нами у віках, як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування.

Українських письменників та діячів культури, які відстоювали нашу ідентичність, майже всіх знищили. Їх твори були заборонені до Незалежності.

А от Булгаков прекрасно дожив до кінця життя у Москві, а його твори читали вже у 60-их.

А недавно тезу «Геть від Москви!» перефразував Жадан.

«Виявилось, що історія зробила дивовижний фінт, і переважна більшість вихідних позицій наших літературних (і не лише) дискусій за останні сто років мало змінилась.

Українці так само прагнуть відірватись від колишньої (ну, принаймні, формально колишньої) метрополії, вбачаючи єдину альтернативу в орієнтації на Європу».

Тож давайте викидати російський культурний слід з усіх офіційних площадок – шкіл, музеїв, памʼятників, топонімів тощо.

І вчити більше світових та українських класиків. (Цікаво, скільки серед любителів Булгакова поціновувачів і знавців, наприклад українського Відродження. Хто читав «Арабески» або «Кіт у чоботях?»).

Але звісно ніхто не забороняє вивчати російську літературу в індивідуальному порядку. Вдома. Ми ж демократична країна.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна історія література

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС
США підтримали рішення про видачу ордерів на арешт двох командувачів РФ
6 березня, 09:46
Рішення ЄС про використання заморожених активів Росії чекають найближчими тижнями
Використання заморожених активів Росії: член Єврокомісії повідомив, коли чекати рішення
6 березня, 08:33
Республіканці обмірковують як допомогти Україні
Палата представників обговорює конфіскацію активів РФ, аби допомогти Україні
15 березня, 18:38
Аж 67% французів негативно ставляться до Макрона
Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування
18 березня, 12:31
Президент Туреччини сподівається, що позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься й надалі
Ердоган привітав Путіна з перемогою на виборах та дав йому обіцянку
18 березня, 22:35
На опублікованих кадрах видно кілька забудов, в яких, як припускає телеканал, житимуть російські окупанти
Росія звела військовий порт на окупованій частині Грузії для атак по Україні (відео)
20 березня, 15:10
У питанні відновлення ядерного потенціалу України частина регіонів категорично «за»
В українців змінилась думка щодо відновлення ядерного потенціалу
1 квiтня, 05:00
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
2 квiтня, 02:29
Окупанти можуть зосередити наступ на заході Донеччини
ISW назвав напрямок, на якому РФ може розпочати масштабний наступ
1 квiтня, 06:39

Віктор Таран

Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально
Що спільного між Булгаковим і Хвильовим, або Чому гасло «Геть від Москви» знову актуально
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну
«Ще не вмерла Україна». Історія нашого гімну
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
Як зробити мобілізацію максимально ефективною
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
План «А» майже завершився. У нас дуже мало часу для плану «Б»
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
Уроки історії. Згадайте російський терор сторічної давнини
Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців
Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
29K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
9187
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
8495
Буде несподіванка для ворога: Повітряні сили прокоментували, коли з’являться F-16 в Україні
6543
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
4097
Удар по 128-й бригаді у Запорізькій області: СБУ назвала ймовірну версію

Новини

5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Вчора, 18:04
Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани
Вчора, 17:46
«Вибачте, недогледіли». Потап виправдався за «російське ретро» в Німеччині
Вчора, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Вчора, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Вчора, 14:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua