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Freedom House помітив прогрес України в демократії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Freedom House помітив прогрес України в демократії
У звіті Freedom House міститься заклик до демократичних країн бути готовими інвестувати більш значні кошти у військову підготовку та забезпечити Україну зброєю
фото з відкритих джерел

У звіті наголошується, що Україна продовжила досягати значного прогресу у розбудові судових і антикорупційних інституцій

Протягом 2023 року Україна покращила показники демократії серед 29 країн Центральної Європи та Центральної Азії, попри продовження повномасштабного вторгнення Росії та на тлі загального погіршення рівня демократичного врядування в регіоні протягом останніх 20 років поспіль. Про це йдеться у звіті «Країни перехідного періоду 2024» (Nations in Transit 2024) міжнародної правозахисної організації Freedom House, передає Укрінформ.

Як зазначається, з 29 «перехідних» країн в десяти спостерігалося зниження показників демократії у 2023 році, тоді як у п’яти ці показники покращилися порівняно з попереднім роком. Серед цих п’яти – Україна, яка загалом отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше за інші покращила оцінки.

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Україн отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше за інші покращила оцінки
Україн отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше за інші покращила оцінки
фото інфографіка Freedom House

У звіті наголошується, що Україна продовжила досягати значного прогресу у розбудові судових і антикорупційних інституцій, а також активно розслідувати хабарництво, в тому числі в армії.

«Найбільш яскравим прикладом є прагнення України побудувати стійку демократію, яка протистоїть екзистенційній загрозі з боку Москви. Революція Гідності 2014 року і подальше вторгнення Росії призвели до різкої трансформації системи управління, оскільки старі корупційні системи були викриті та викорінені новими кадрами реформаторів. Повномасштабне вторгнення Москви у 2022 році не тільки не зупинило цей процес, а й посилило його в деяких сферах. У 2023 році уряд Президента Володимира Зеленського зробив кроки щодо підвищення ефективності українських судів та антикорупційних органів, а також продемонстрував успіхи у розслідуванні корупції у судовій системі та армії», – йдеться у звіті.

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Найвищі показники отримали Естонія (6,00 балів), Латвія та Словенія (по 5,79 бала), які належать до групи "консолідованих демократій". Найгірший рівень – у Туркменістану (1,00 бал), Таджикистану (1,04 бала), Росії і Азербайджану (по 1,07 бала) та Білорусі (1,11 бал), яких віднесено до групи «консолідованих авторитарних режимів».

Зазначається, що авторитарні режими посилюють свої атаки і підривають демократичне врядування в регіоні.

У звіті Freedom House міститься заклик до демократичних країн бути готовими інвестувати більш значні кошти у військову підготовку та забезпечити Україну зброєю, необхідною для перемоги над вторгненням Москви на її суверенну територію. 

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«Якщо цього не зробити, це лише закріпить поточні негативні тенденції та зробить стримування авторитарної експансії в майбутньому дорожчим як у цьому регіоні, так і в усьому світі», - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що лише 8% популяції світу живуть у демократичних країнах. За останній рік число авторитарних режимів або людей, які живуть зараз в країнах з авторитарним режимом, підвищилась на 3%. Якщо говорити про весь світ із населенням у понад вісім мільярдів людей, то це – колосальне число. І ми усвідомлюємо, який негативний тренд спостерігаємо.

Це дані The Economist, це дані, які базуються на експертизі, а не просто ставленні до тих чи інших процесів. І це дані, які мають нас лякати. Тому що авторитарні режими не просто беруть владу в своїх країнах, вони інколи перетворюють їх на тоталітарні режими, які ще більш страшні для відновлення, тому що в їхній основі лежить ідеологія. Не просто поклоніння або слідування за якимось керівником, а певна ідеологія. І від цієї ідеології часто дуже важко відмовитись, тому що вона цементує режим на перспективу.

Теги: Революція Гідності Естонія Латвія цензура Україна Словенія демократія революція

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