Freedom House помітив прогрес України в демократії

У звіті Freedom House міститься заклик до демократичних країн бути готовими інвестувати більш значні кошти у військову підготовку та забезпечити Україну зброєю

У звіті наголошується, що Україна продовжила досягати значного прогресу у розбудові судових і антикорупційних інституцій

Протягом 2023 року Україна покращила показники демократії серед 29 країн Центральної Європи та Центральної Азії, попри продовження повномасштабного вторгнення Росії та на тлі загального погіршення рівня демократичного врядування в регіоні протягом останніх 20 років поспіль. Про це йдеться у звіті «Країни перехідного періоду 2024» (Nations in Transit 2024) міжнародної правозахисної організації Freedom House, передає Укрінформ.

Як зазначається, з 29 «перехідних» країн в десяти спостерігалося зниження показників демократії у 2023 році, тоді як у п’яти ці показники покращилися порівняно з попереднім роком. Серед цих п’яти – Україна, яка загалом отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше за інші покращила оцінки.

Україн отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше за інші покращила оцінки фото інфографіка Freedom House

У звіті наголошується, що Україна продовжила досягати значного прогресу у розбудові судових і антикорупційних інституцій, а також активно розслідувати хабарництво, в тому числі в армії.

«Найбільш яскравим прикладом є прагнення України побудувати стійку демократію, яка протистоїть екзистенційній загрозі з боку Москви. Революція Гідності 2014 року і подальше вторгнення Росії призвели до різкої трансформації системи управління, оскільки старі корупційні системи були викриті та викорінені новими кадрами реформаторів. Повномасштабне вторгнення Москви у 2022 році не тільки не зупинило цей процес, а й посилило його в деяких сферах. У 2023 році уряд Президента Володимира Зеленського зробив кроки щодо підвищення ефективності українських судів та антикорупційних органів, а також продемонстрував успіхи у розслідуванні корупції у судовій системі та армії», – йдеться у звіті.

Найвищі показники отримали Естонія (6,00 балів), Латвія та Словенія (по 5,79 бала), які належать до групи "консолідованих демократій". Найгірший рівень – у Туркменістану (1,00 бал), Таджикистану (1,04 бала), Росії і Азербайджану (по 1,07 бала) та Білорусі (1,11 бал), яких віднесено до групи «консолідованих авторитарних режимів».

Зазначається, що авторитарні режими посилюють свої атаки і підривають демократичне врядування в регіоні.

У звіті Freedom House міститься заклик до демократичних країн бути готовими інвестувати більш значні кошти у військову підготовку та забезпечити Україну зброєю, необхідною для перемоги над вторгненням Москви на її суверенну територію.

«Якщо цього не зробити, це лише закріпить поточні негативні тенденції та зробить стримування авторитарної експансії в майбутньому дорожчим як у цьому регіоні, так і в усьому світі», - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що лише 8% популяції світу живуть у демократичних країнах. За останній рік число авторитарних режимів або людей, які живуть зараз в країнах з авторитарним режимом, підвищилась на 3%. Якщо говорити про весь світ із населенням у понад вісім мільярдів людей, то це – колосальне число. І ми усвідомлюємо, який негативний тренд спостерігаємо.

Це дані The Economist, це дані, які базуються на експертизі, а не просто ставленні до тих чи інших процесів. І це дані, які мають нас лякати. Тому що авторитарні режими не просто беруть владу в своїх країнах, вони інколи перетворюють їх на тоталітарні режими, які ще більш страшні для відновлення, тому що в їхній основі лежить ідеологія. Не просто поклоніння або слідування за якимось керівником, а певна ідеологія. І від цієї ідеології часто дуже важко відмовитись, тому що вона цементує режим на перспективу.