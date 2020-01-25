Представник ОБСЄ відвідає Україну через закон про дезінформацію



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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір

Дезір готовий взяти участь в обговоренні законопроєкту з українською владою і забезпечити його юридичний перегляд

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір з 4 по 7 лютого відвідає Україну через законопроєкт про дезінформацію.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

За його словами, Дезір готовий взяти участь в обговоренні законопроєкту з українською владою і забезпечити його юридичний перегляд, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ й буде повністю відповідати міжнародним стандартам.

«Фактично, дипломат високого рівня буде працювати з керівництвом Міністерства культури України, щоб воно не штовхало Україну на шлях порушення зобов'язань у сфері свободи ЗМІ», - написав Томіленко.

Він також заявив, що можлива зустріч з керівництвом комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яка є автором законопроєкту про медіа.

Нагадаємо, Дезір висловив занепокоєність через запропонований Мінкультом законопроєкт про дезінформацію.

Раніше Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію.

На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.