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    Політика

    Представник ОБСЄ відвідає Україну через закон про дезінформацію

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    Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ&nbsp;Арлем Дезір - Представник ОБСЄ відвідає Україну через закон про дезінформацію
    Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір

    Дезір готовий взяти участь в обговоренні законопроєкту з українською владою і забезпечити його юридичний перегляд

    Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір з 4 по 7 лютого відвідає Україну через законопроєкт про дезінформацію.

    Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

    За його словами, Дезір готовий взяти участь в обговоренні законопроєкту з українською владою і забезпечити його юридичний перегляд, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ й буде повністю відповідати міжнародним стандартам.

    «Фактично, дипломат високого рівня буде працювати з керівництвом Міністерства культури України, щоб воно не штовхало Україну на шлях порушення зобов'язань у сфері свободи ЗМІ», - написав Томіленко.

    Він також заявив, що можлива зустріч з керівництвом комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, яка є автором законопроєкту про медіа.

    Нагадаємо, Дезір висловив занепокоєність через запропонований Мінкультом законопроєкт про дезінформацію.

    Раніше Європейська федерація журналістів розкритикувала закон Бородянського про дезінформацію.

    На днях Міністерство культури, молоді і спорту опублікувало порівняльну таблицю законопроєкту про протидію дезінформації й запросило до її обговорення.

    Нагадаємо, міністр культури, молоді і спорту Бородянський вважає, що проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту.

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