Кораблі маневрують: ЗСУ не виключають висадку ворожого десанту на Півдні

Два ракетних та один великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням

Корабельне угруповання флоту росіян у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Про це інформує оперативне командування «Південь».

Тим часом два ракетних та один великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.

Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена.

Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи.

«Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів. В єдності долаємо ворогів і разом йдемо до Перемоги», - йдеться в повідомленні.

До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.

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