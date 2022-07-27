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    Новини

    Кораблі маневрують: ЗСУ не виключають висадку ворожого десанту на Півдні

    Кораблі маневрують: ЗСУ не виключають висадку ворожого десанту на Півдні

    Два ракетних та один великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням

    Корабельне угруповання флоту росіян у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Про це інформує оперативне командування «Південь».

    Тим часом два ракетних та один великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням.

    Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту на рівні – не виключена.

    Після шторму море може бути щедрим на вибухонебезпечні сюрпризи.

    «Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки. Будьте пильними і вдумливими щодо отримання та поширення інформації, не довіряйте фейковим повідомленням, підозрілим предметам й особам. Вживайте заходів із повідомлення про них компетентних органів. В єдності долаємо ворогів і разом йдемо до Перемоги», - йдеться в повідомленні.

    До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна корабель укриття Україна окупація море #stoprussia
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    Кораблі маневрують: ЗСУ не виключають висадку ворожого десанту на Півдні