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  4. «Вагнерівці» у формі ЗСУ захопили Вуглегірську ТЕС (відео)
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    Події в Україні

    «Вагнерівці» у формі ЗСУ захопили Вуглегірську ТЕС (відео)

    Вуглегірську ТЕС захопили &laquo;вагнерівці&raquo; в пікселі ЗСУ - «Вагнерівці» у формі ЗСУ захопили Вуглегірську ТЕС (відео)
    Вуглегірську ТЕС захопили «вагнерівці» в пікселі ЗСУ
    фото: кадщр з відео

    росіяни вранці «зайняли всю територію ТЕС», яку з 22 травня утримували підрозділи ЗСУ, котрі відступили зі Світлодарська та навколишніх населених пунктів через загрозу оточення

    Російські військові захопили Вуглегірську теплоелектростанцію, розташовану біля міста Світлодарськ Донецької області. Про це інформує сайт «Новини Донбасу« з посиланням на так званого «помічника глави МВС «ЛНР» Віталія Кисельова.

    Зазначається, що росіяни вранці «зайняли всю територію ТЕС», яку з 22 травня утримували підрозділи ЗСУ, котрі відступили зі Світлодарська та навколишніх населених пунктів через загрозу оточення.

    За цими даними Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль ПВК «Вагнера«.

    У мережі також було опубліковано відео, на якому, ймовірно, бойовик ПВК заявив про захоплення Вуглегірської ТЕС.

    Окупант одягнений у піксель Збройних сил України. На касці він мав зображення «триколора«, на грудях – нашивку «I fear no evil. The shadow is mine», а також нарукавний знак із черепом та перехрещеними шаблями.

    Військові експерти зазначають, що «вагнерівці« не вперше використовують основні камуфляжні однострої ЗСУ.

    Зазначимо, що у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ вже немає згадки про події в районі Вуглегірської ТЕС.

    Напередодні ввечері в повідомленні ГШ йшлося про те, російські окупаційні війська «мають частковий успіх» в районі Вуглегірської теплової електростанції.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Вагнерівці» у формі ЗСУ захопили Вуглегірську ТЕС (відео)