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    Новини

    Військові звільнили і зачистили Андріївку від окупантів

    ЗСУ звільнили і остаточно зачистили Андріївку від російських окупантів - Військові звільнили і зачистили Андріївку від окупантів
    ЗСУ звільнили і остаточно зачистили Андріївку від російських окупантів
    фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

    Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного

    Українською авіацією завдано чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.

    «Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!», – йдеться у повідомленні.

    До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.

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    Теги: росія окупанти війна вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Військові звільнили і зачистили Андріївку від окупантів