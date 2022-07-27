Військові звільнили і зачистили Андріївку від окупантів
Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного
Українською авіацією завдано чотири удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Уражено чотири опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного.
«Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!», – йдеться у повідомленні.
До слова, у районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.