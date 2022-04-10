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    Події в Україні

    Як окупанти брешуть керівництву. Показовий діалог рашиста з дружиною

    Як окупанти брешуть керівництву. Показовий діалог рашиста з дружиною
    фото з відкритих джерел

    Суцільні фейки та брехня – національна ідея росіян

    Окупанти фальсифікують свої військові здобутки задля отримання грошових виплат. СБУ опублікувала показовий діалог загарбника зі своєю дружиною, який вдалося перехопити.

    - Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.
    - А на самом деле?
    - Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?
    - За это выплата …
    - Сколько?
    - Сто!
    - Них*я себе!

    «Таке враження, що суцільні фейки та брехня – національна ідея росіян. Вони обманюють весь світ, коли говорять, що прийшли до нас для «денацифікації». Дурять своє населення, коли розказують про відсутність втрат і «успішність» операції. І як показують ці перехоплення, вони дурять самі себе. Військові військових», йдеться в повідомленні СБУ.

    Нагадаємо, російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у «Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи», яку командування окупантів розіслало у військові частини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Як окупанти брешуть керівництву. Показовий діалог рашиста з дружиною