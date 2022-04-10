Як окупанти брешуть керівництву. Показовий діалог рашиста з дружиною

Суцільні фейки та брехня – національна ідея росіян

Окупанти фальсифікують свої військові здобутки задля отримання грошових виплат. СБУ опублікувала показовий діалог загарбника зі своєю дружиною, який вдалося перехопити.

- Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.

- А на самом деле?

- Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?

- За это выплата …

- Сколько?

- Сто!

- Них*я себе!

«Таке враження, що суцільні фейки та брехня – національна ідея росіян. Вони обманюють весь світ, коли говорять, що прийшли до нас для «денацифікації». Дурять своє населення, коли розказують про відсутність втрат і «успішність» операції. І як показують ці перехоплення, вони дурять самі себе. Військові військових», – йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, російське командування скаржиться на посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб (інформаційна війна, агітація, пропаганда). Про це йдеться у «Виписці з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи», яку командування окупантів розіслало у військові частини.

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