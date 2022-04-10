Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів

Рашисти у війні проти України втратили майже 20 тис. осіб

Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо загальних бойових втрат противника з 24 лютого по 10 квітня:

особового складу ‒ 19300 осіб,

танків / tanks ‒ 722 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1911 од,

артилерійських систем / artillery systems – 342 од,

РСЗВ / MLRS ‒ 108 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 55 од,

літаків / aircraft – 152 од,

гелікоптерів / helicopters – 137 од,

автомобільної техніки / vehicles ‒ 1384 од,

кораблі /катери / boats / cutters ‒ 7 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ‒ 112.

Спеціальна техніка / special equipment ‒ 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ‒ 4.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок тримання військовополонених в українських таборах. У них діятимуть дві ізольовані зони: житлова – для розміщення військовополонених, виробнича – для виконання ними роботи, а також ізольовані структурні дільниці: для карантину та діагностики, проведення індивідуальної роботи та адаптації, посиленого контролю та відправки.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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