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    Події в Україні

    Маріуполь сьогодні. Окупанти вбивають людей на вулицях та хизуються «перемогою»

    &nbsp;Окупанти розгортають крематорії, щоб спалювати мирних громадян&nbsp; - Маріуполь сьогодні. Окупанти вбивають людей на вулицях та хизуються «перемогою»
     Окупанти розгортають крематорії, щоб спалювати мирних громадян 
    фото з відкритих джерел

    У Маріуполі вбивають кожного, хто любить Україну та не скорився окупанту

    У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «У Маріуполі триває зачистка. По-перше це пошук «нацистів». Нацист в розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту», розповів він.

    За словами Андрющенка, для цього окупанти встановили декілька блок-постів (переважно у Кальміуського та Центральному районах). «В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись «перемогою», зазначив радник мера.

    Водночас під зачисткою також слід розуміти й прибирання загиблих та вбитих з вулиць. «Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах», – додав він.

    Андрющенко уточнив, що, по-третє, зачистка це частина примусової мобілізації чоловіків через залякування до армії сателіта Росії «ДНР».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь сьогодні. Окупанти вбивають людей на вулицях та хизуються «перемогою»