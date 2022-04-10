Маріуполь сьогодні. Окупанти вбивають людей на вулицях та хизуються «перемогою»

У Маріуполі вбивають кожного, хто любить Україну та не скорився окупанту

У Маріуполі російські окупанти влаштували «зачистку» серед цивільних. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У Маріуполі триває зачистка. По-перше – це пошук «нацистів». Нацист в розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту», – розповів він.

За словами Андрющенка, для цього окупанти встановили декілька блок-постів (переважно у Кальміуського та Центральному районах). «В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись «перемогою», – зазначив радник мера.

Водночас під зачисткою також слід розуміти й прибирання загиблих та вбитих з вулиць. «Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах», – додав він.

Андрющенко уточнив, що, по-третє, зачистка – це частина примусової мобілізації чоловіків через залякування до армії сателіта Росії «ДНР».

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