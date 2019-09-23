Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських захисників



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Українських військових обстрілювализі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП

Втрат серед українських воїнів від початку поточної доби немає - речник Міноборони

Окупанти на Донбасі станом на 12.00 23 вересня чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби сьогодні, 23 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири прицільні обстріли наших позицій... За наявною інформацією, внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій, втрат серед українських воїнів від початку поточної доби немає», - повідомив речник.

Як уточнив Гуцуляк, з 01.25 з напрямку від міста Докучаєвськ окупанти вели обстріл з АГС по позиціях українських оборонців Новотроїцького.

Також уночі окупанти двічі з напрямку від села Петрівське вели обстріли захисників села Богданівка Донецької області. З 02.35, протягом 20 хвилин, ворог застосовував озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. З 04.05 окупанти поновили тут обстріли вже з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Речник зазначив, що з 10.50 окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках населеного пункту Зайцеве.

За наявною інформацією, внаслідок порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами та провокаційними обстрілами наших позицій, втрат серед українських воїнів від початку поточної доби немає.