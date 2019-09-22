Збройні формування не виконують зобов’язання щодо розведення сил в Станиці Луганській, – СЦКК



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Українська сторона продовжує проводити підготовчі роботи по відновленню зруйнованої частини мосту Фото: Facebook СЦКК

Українська сторона продовжує проводити підготовчі роботи по відновленню зруйнованої частини мосту

Українська сторона спільного центру з контролю та координації константує невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації взяті на себе зобов’язання щодо розведення сил в Станиці Луганській.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що українська сторона продовжує проводити підготовчі роботи по відновленню зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили та засоби ТОВ «Укртрансміст» проводять роботи, в районі 7, 8 опори лівої сторони мосту, з покладання бетонних плит під фундамент тимчасового (обхідного) мосту, встановлення металоконструкцій під опори тимчасового (обхідного) мосту та роботи з підсилення полотна технологічної дороги від правої частини мосту.

У відомстві повідомили, що представники ДП «Станично-Луганського райавтодору» здійснюють ремонтні роботи з прибирання узбіччя та встановлюють тросові огорожі.

Крім того, на українській стороні, поблизу розлому мосту, постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню.

«Українська сторона продемонструвала СММ ОБСЄ свою готовність до запланованих робіт з відновлення мосту та звернула увагу, що незаконні збройні формування РФ не виконали взяті на себе зобов’язання щодо демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення №1, а саме, не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)», – додали в СЦКК.

Нагадаємо, місія ОБСЄ зафіксувала у суботу понад 150 вибухів на Донбасі.

Окупанти на Донбасі 21 вересня 13 разів порушили режим припинення вогню, ще одне порушення було зафіксоване сьогодні вночі.