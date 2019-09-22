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    Події в Україні

    Окупанти стріляли з мінометів 82 калібру – один захисник поранений

    • Розсилка
    Окупанти стріляли з мінометів 82 калібру – один захисник поранений

    Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню

    Російсько-окупаційні війська станом на 19.00 неділі, 22 вересня, 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

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    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил: двічі неподалік Миколаївки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї; поблизу Новогнатівки з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета; неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу Кримського з напрямку Сентянівки та Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Залізного та Новгородського з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – мінометів калібру 82 мм.

    Впродовж поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення середнього ступеня важкості.

    Нагадаємо, українська сторона спільного центру з контролю та координації константує невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації взяті на себе зобов’язання щодо розведення сил в Станиці Луганській.

    Я повідомлялося, окупанти на Донбасі 21 вересня 13 разів порушили режим припинення вогню, ще одне порушення було зафіксоване сьогодні вночі.

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